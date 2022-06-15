В Екатеринбурге погиб кондуктор пассажирского автобуса, который столкнулся с машиной пожарных 

Накануне, 14 июня, в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб человек. Вечером на пересечении улиц Бакинских Комиссаров и Коммунистической произошла авария с участием пассажирского автобуса и автомобиля пожарных.

Как сообщили в ГИБДД, водитель спецмашины двигался с включёнными маячками и сиреной по улице Бакинских Комиссаров со стороны улицы Победы в сторону проспекта Космонавтов. Проезжая на красный свет на перекрёстке, автомобиль спасателей столкнулся с автобусом ПАЗ, который ехал по улице Коммунистической и не предоставил пожарным преимущества. В результате ДТП 20-летний кондуктор автобуса от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что автобусом управлял 23-летний мужчина со стажем вождения 5 лет. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.

В Госавтоинспекции напоминают, что от своевременного предоставления преимущества в движении автомобилям спецслужб зависит то, как быстро к месту происшествия прибудут спасатели, медики или сотрудники полиции.