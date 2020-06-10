В Екатеринбурге подросток без прав сбил ребёнка на дворовом стадионе

В Екатеринбурге 17-летний подросток без прав сбил пятилетнего мальчика, когда учился водить машину на спортивном корте у дома на улице Куйбышева, 183, сообщает отделение пропаганды городского УГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась накануне в 21:35 — по предварительным данным, молодой человек заехал на Ладе-2112 прямо внутрь хоккейного корта, сбил ребёнка и скрылся с места ДТП. Пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлен в ДГКБ № 9.

Полиция выяснила, что машина принадлежит другу подростка. Во время опроса молодой человек рассказал, что попросил приятеля научить его водить машину, но в безопасном месте. Безопасным местом они посчитали территорию корта. Когда подросток заезжал на корт, он увидел ребёнка, катающегося на самокате. Мальчик, увидев машину, резко поменял направление и поехал в сторону автомобиля, водитель затормозил, но избежать ДТП не удалось. После наезда к машине подбежали родители мальчика.

«Из-за агрессии, проявленной с их стороны, юноша уехал с места происшествия, но потом вернулся на место уже пешком», — рассказали в ГИБДД.

На водителя без прав был составлен протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП, кроме того, решается вопрос о привлечении его к ответственности за оставление места ДТП. Обстоятельства аварии будут установлены в ходе дознания. Материалы УГИБДД будут переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей подростка по части 1 статьи 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).