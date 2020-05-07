В Екатеринбурге поднимут в небо огромный портрет маршала Жукова

Федерация бокса России 10 мая с помощью воздушных шаров поднимет над Екатеринбургом полотно размером 20 на 40 метров с портретом маршала Георгия Жукова, пишет Ura.ru.

В данный момент идёт согласование места для запуска, в качестве базовой площадки рассматривается чаша стадиона «Екатеринбург-Арена».

Кроме того, в 15 городах России Федерация бокса также поднимет портреты с изображениями легендарных боксёров, которые ушли на войну: Александра Покрышкина, Бориса Галушкина, Константина Короткова, Абрека Баршта, Владимира Карпова, Юрия Сироткина, Леонида Быкова, Георгия Костылева, Валентина Фёдорова, Сергея Щербакова, Николая Королёва, Ивана Князева, Николая Штейна, Вячеслава Щербакова, Германа Тимофеева, а также Виктора, Анатолия и Геннадия Степановых.

«Боксёры всегда отличались храбростью, силой воли и стойким характером, поэтому, когда началась Великая Отечественная война, большинство из них сразу ушли на фронт. Забыв свои достижения и привилегии, они сражались в рядах действующей армии, в партизанских отрядах или действовали в подполье», — сообщает пресс-служба Федерации бокса.

Напомним, 20 апреля в Каменске-Уральском боксёры запустили в честь Пасхи воздушный шар с гигантской иконой Иисуса Христа. Из-за неблагоприятных погодных условий запуск пришлось провести на следующий день после главного православного праздника. Акция не была согласована с мэрией Каменска-Уральского. Организатором выступила Федерация бокса по Свердловской области. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе городской администрации, «наказывать боксёров не за что».