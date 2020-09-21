В Екатеринбурге почти 200 школьных классов отправили на дистант

В Екатеринбурге, по данным на понедельник, 21 сентября, из-за коронавируса на дистанционное обучение ушли 23 класса, со ссылкой на муниципальный департамент образования пишет E1.ru.

«По данным на 21 сентября, в связи со случаями коронавирусной инфекции на дистанционное обучение переведены 23 класса в 14 школах, четыре группы в четырёх детсадах. В связи с ОРВИ на дистанте находятся 175 классов в 58 школах, 11 групп в восьми детсадах», — сообщили в ведомстве.

Всего на дистанте из-за коронавируса и ОРВИ находятся 198 школьных классов.

21 сентября в Свердловской области зарегистрировано ещё 123 случая заражения коронавирусом, всего в регионе уже 27 922 человека заболели коронавирусной инфекцией.