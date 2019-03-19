В Екатеринбурге пешехода убило светофором, который снёс КамАЗ

19 марта в Екатеринбурге около 10:30 на 15-м километре Сибирского тракта КамАЗ наехал на светофор, который упал и насмерть придавил 31-летнего пешехода, стоявшего на краю проезжей части. Как сообщили Znak.com в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, обстоятельства происшествия устанавливаются, после расследования будет принято мотивированное процессуальное решение.

За рулём грузовика находился 50-летний мужчина, общий стаж вождения которого составляет 30 лет. Водитель пояснил, что ему создал помеху легковой автомобиль и, чтобы избежать столкновения, он вывернул руль, из-за чего въехал в стойку светофора.