В Екатеринбурге перепрофилируют в инфекционную больницу единственный в городе хоспис

Паллиативное отделение ЦГБ № 2 готовят к перепрофилированию для приёма пациентов с коронавирусом, со ссылкой на пресс-службу горздрава Екатеринбурга пишет Znak.com.

«Паллиативное отделение ЦГБ № 2 готовится к перепрофилированию на приём пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Такое указание содержится в приказе Министерства здравоохранения Свердловской области. Ориентировочно к 24 апреля к выписке готовят 10 человек. Выездные бригады паллиативной помощи при ЦГБ № 2 продолжат оказывать необходимую помощь пациентам на дому. Как только ситуация стабилизируется, паллиативное отделение больницы вновь будет перепрофилировано и будет готово принимать паллиативных пациентов Екатеринбурга», — сказали в горздраве.

По словам источника в Минздраве Свердловской области, в отделении 60 коек, из которых 21 реанимационная. 42 койки будут дополнительно оборудованы кислородной разводкой, половина из них готова для приёма пациентов в тяжёлом состоянии. После того как ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется, отделение планируется снова перевести в хоспис.

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил отдать под госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией здание уральского полпредства — по его мнению, здание площадью 12 тысяч квадратных метров можно использовать вместо перепрофилирования под инфекционную больницу единственного в городе хосписа в ЦГБ № 2.

«Это единственный хоспис на полуторамиллионный город и пригород. Один из лучших в России, такого нет от Москвы до Владивостока больше нигде. Они из-за того, что находятся в подвешенном состоянии, перестали брать больных. А потребность в хосписе очень высокая, потому что онкобольных меньше не стало, людей в терминальном состоянии», — рассказал Ройзман.

По словам экс-мэра, дворец полпреда в центре Екатеринбурга «идеально подходит» для создания госпиталя, а сотрудников полпредства Ройзман предложил перевести на удалённую работу.