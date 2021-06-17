В Екатеринбурге пенсионерку приговорили к шести годам колонии за убийство собственного сына

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал 72-летнюю местную жительницу виновной в убийстве собственного сына и приговорил её к шести годам колонии общего режима, пишет E1.ru.

По версии следствия, 4 декабря 2020 года в квартире на улице Ульяновской произошёл семейный конфликт. Пенсионерка была недовольна, что сын не работает и часто выпивает. Во время ссоры женщина толкнула сына на пол и нанесла ему 32 удара ножом в голову, шею и руку.

«В результате преступления мужчина умер на месте происшествия от травм», — отметили в прокуратуре.

Преступница хотела скрыть тело — она связала труп верёвкой и скотчем, завернула в покрывало и вместе с дочкой ночью вынесла его к зданию, расположенному напротив дома на улице Шефской. Орудие убийства женщина выбросила в мусорный контейнер.

Помимо назначенного судом наказания, пенсионерка будет проходить принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра.