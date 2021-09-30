В Екатеринбурге пенсионерка с ножом заперла в квартире беременную девушку-риелтора

В Екатеринбурге будут судить 61-летнюю женщину, которую обвиняют в преступлении против беременной девушки-риелтора, пишет E1.ru.

Пенсионерка обвиняется по двум статьям: 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением) и ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершённое с угрозой применения насилия).

По версии следствия, в марте 2021 года в квартиру обвиняемой на Ботанике приехала беременная девушка-риелтор с потенциальным покупателем квартиры. Спустя два дня женщина вдруг обнаружила пропажу джинсовых брюк и предположила, что их похитили недавние гости.

«Обвиняемая позвонила риелтору и настойчиво пригласила вновь приехать к ней домой якобы для помощи в продаже её квартиры. При этом для женщины было очевидно, что девушка-риелтор беременна. Днём того же дня специалист по недвижимости прибыла в квартиру пенсионерки. Та неожиданно закрыла входную дверь изнутри и забрала у девушки телефон, чем лишила возможности вызвать помощь», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После этого женщина вооружилась ножом и стала требовать возврата «похищенных» джинсов, а также позвонила с телефона потерпевшей молодому человеку, который приезжал вместе с ней на просмотр квартиры. В телефонном разговоре женщина вновь потребовала вернуть похищенное имущество и угрожала ножом беременной. Молодой человек предложил привезти деньги, так как джинсы никто из них из квартиры не похищал.

Женщина также позвонила своему сыну, которому принадлежали якобы похищенные джинсы, тот попросил мать отпустить девушку. Вскоре сын обвиняемой и супруг потерпевшей прибыли в квартиру, благодаря им девушка смогла покинуть помещение.

Дело агрессивной пенсионерки рассмотрит Чкаловский районный суд. Женщине грозит до пяти лет колонии.