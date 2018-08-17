В Екатеринбурге пенсионерка на Nissan сбила несколько человек на остановке (ВИДЕО)

Сегодня утром в районе Южного автовокзала Екатеринбурга 55-летняя женщина на Nissan Micra задним ходом въехала в остановку, на которой находились несколько человек. В результате ДТП пострадал 78-летний мужчина, который был госпитализирован с травмой головы. Ещё два человека от медицинской помощи отказались. Сотрудниками ГИБДД проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения. Тест показал отрицательный результат.

Возбуждено административное производство по статье КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».