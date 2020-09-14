В Екатеринбурге пассажир маршрутки напал на кондуктора и сбежал в окно (ВИДЕО)

В Екатеринбурге вечером 14 сентября пассажир маршрутки напал на кондуктора из-за того, что женщина не разрешала ему покинуть транспортное средство во время движения. После этого неадекватный мужчина покинул салон через окно.

Как рассказали E1.ru очевидцы, инцидент произошёл в автобусе маршрута № 030, когда тот проезжал в районе площади 1905 года. Мужчина попросил открыть ему дверь, но ему отказали, пояснив, что это небезопасно.

«Он просил, чтобы его высадили вне остановочного комплекса. Водитель, естественно, отказал. Тем более автобус был во втором ряду. Кондуктор успела уклониться и не пострадала», — рассказали изданию в компании «Автогамма», обслуживающей маршрут.

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили, что пока сообщений об этом инциденте не поступало.