В Екатеринбурге пациент онкоцентра выпал из окна палаты и разбился

В Екатеринбурге в Свердловском областном онкологическом диспансере выпал из окна и разбился насмерть один из пациентов, со ссылкой на пресс-службу областного министерства здравоохранения пишет Znak.com. Мужчину нашли под окнами отделения химиотерапии.

«Министр здравоохранения региона [Андрей Цветков] уже распорядился начать служебную проверку. На место направлены наши сотрудники», — заявили в ведомстве.

Инцидент прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Тревожное сообщение о данном ЧП поступило от представителей охраны данного медицинского учреждения в 10:46. Представители больницы рассказали полицейским, что из окна 9-го этажа выпал мужчина, являющийся пациентом. Врачи, к сожалению, не смогли помочь. От полученных несовместимых с жизнью травм потерпевший скончался. Сейчас сыщики опрашивают лечащий персонал и соседей мужчины по палате, чтобы установить более точные обстоятельства, послужившие причиной такого инцидента. По предварительным данным, мужчина 1985 года рождения», — сообщил Горелых.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что все материалы по этому поводу переданы представителям следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области. В пресс-службе свердловского СКР обещали дать информацию чуть позже.