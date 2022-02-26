В Екатеринбурге отменён Всемирный саммит спорта и бизнеса SportAccord 

Всемирный саммит спорта и бизнеса SportAccord, который должен был пройти в Екатеринбурге в мае 2022 года, отменён. Организаторы провели экстренное заседание 25 февраля и единогласно приняли решение об отмене. Сообщение появилось на официальном сайте мероприятия и уже подписано в швейцарской Лозанне, где находится штаб-квартира SportAccord.

«Исполнительный комитет SportAccord собрался сегодня и единогласно принял решение отменить Всемирный спортивно-деловой саммит SportAccord 15–20 мая 2022 года в Екатеринбурге, Россия», — говорится в сообщении на сайте саммита.

На шестидневное мероприятие должны были приехать лидеры мирового спортивного сообщества, все международные спортивные федерации и члены правительства. Изначально саммит должен был состояться в мае 2021 года, но из-за пандемии его перенесли на ноябрь 2021 года, потом на май 2022 года.

Ранее на международный фестиваль в уральскую столицу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил президента РФ Владимира Путина.

Саммит проводится каждый год в разных городах и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошёл в Санкт-Петербурге, в 2015-м — в Сочи.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию в Донбассе, целью которой президент Владимир Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию» Украины. Российское Минобороны заявляет, что выводит из строя военные объекты страны, нанося удары высокоточным оружием.