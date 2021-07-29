В Екатеринбурге отменили массовое празднование Дня ВДВ

В Екатеринбурге отменили общегородское празднование Дня воздушно-десантных войск, который ежегодно проводится 2 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

В городе не будут проводиться любые массовые мероприятия, однако «выход людей в голубых беретах компаниями на улицы мы останавливать не будем», добавили в администрации Екатеринбурга.

Напомним, в 2020 году День ВДВ тоже был отменён из-за пандемии коронавируса — в частности, весь день был закрыт парк Маяковского, где обычно собираются бывшие военные. В этом году праздник десантников отменяют во многих регионах страны, тоже из-за обострившейся ситуации с ковидом. Кроме того, недавно было объявлено об отмене офлайн-мероприятий Дня города, который должен был пройти 21 августа.