В Екатеринбурге открывается уникальный музей камнерезного дела

8 декабря в Екатеринбурге откроется Центр истории камнерезного дела имени Алексея Козьмича Денисова-Уральского, где каждый желающий сможет создать сувенир из камня. Как сообщает Znak.com, новый музей разместился в здании — памятнике архитектуры XIX века: доме чиновника П. Е. Загайнова, который передали Екатеринбургскому музею изобразительных искусств (ЕМИИ) в 2018 году.

Пространство центра разделено на две зоны: теоретическую и практическую. Теоретическая знакомит посетителей с основными этапами истории камнерезного дела на Урале с начала XVIII века. В практической зоне на специальном оборудовании под руководством мастеров дети и взрослые могут самостоятельно создать на станках изделие из камня.

В отдельном зале представлено творчество камнереза и художника Денисова-Уральского. Его самое масштабное произведение — полотно «Лесной пожар» 1910 года площадью 12 квадратных метров — занимает главное место в мемориальном зале.

«Идея центра — познакомить с культурой обработки камня на Урале не только через витрины, но и через другие ощущения, которые в музее обычно получить невозможно. Здесь часть объектов можно потрогать. Эта комбинация получения различного опыта, который возможен здесь, и есть основной концепт этого здания. Локация посвящена памяти очень значимого, но глубоко недооценённого имени Алексея Козьмича Денисова-Уральского. Его роль в популяризации Урала, нашего наследия, красоты этих мест и природных богатств огромная. Здесь, помимо экспозиции, которая будет периодически меняться, будут вестись мастер-классы, и, надеюсь, появится кружок по обработке камня в подвале нашего здания», — рассказал Znak.com руководитель Центра истории камнерезного дела, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

Ранее в музее сообщали, что Центр камнерезного искусства открывают при поддержке меценатов — Фонда поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых уральского миллиардера Сергея Шмотьева и компании «Минерал-шоу».