В Екатеринбурге от ножевых ранений скончалась женщина, на которую напал сын

В больнице № 23 Екатеринбурга от ножевых ранений скончалась женщина, на которую напал сын, пишет издание «Комсомольская правда — Екатеринбург». Инцидент произошёл в ночь на 25 ноября. 14-летний школьник напал на мать и нанёс ей 10 ударов ножом, а затем попытался покончить с собой. С травмами лица и груди женщину госпитализировали в больницу. Всего у пострадавшей медики зафиксировали десять ножевых ранений.

«В половине второго ночи в отдел полиции № 1 поступил вызов от раненой женщины. На место ЧП сразу же выехал наряд. Мальчик учится в лицее, раньше на учёте не состоял. Семья благополучная. Причиной поножовщины стал бытовой конфликт», — пояснил источник издания.

Мать мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии, спустя сутки она умерла. Следственный отдел СКР по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» в отношении 14-летнего сына пострадавшей. После смерти женщины дело переквалифицировали на статью «Убийство». Подростку грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.