В Екатеринбурге осудили двух приятелей за похищение и убийство незнакомца 

Сегодня, 28 июня, Свердловский областной суд признал двух жителей Каменска-Уральского виновными в похищении и убийстве с особой жестокостью их знакомого. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, виновным назначили наказание в виде 16 и 17 лет лишения свободы.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что осуждённые Алексей М. и Андрей И. познакомились на местном предприятии, где трудились стропальщиками. После того как мужчины выяснили, что живут в одном доме, они решили отметить вместе день рождения одного из них. 29 июля 2021 года, во время празднования, с 00:00 до 4:30 изрядно подвыпившие приятели решили съездить за спиртным. Во дворе дома на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском они встретили незнакомого мужчину, с которым у них завязалась ссора. В ходе конфликта осуждённые решили похитить обидчика. Они избили его и засунули в багажник автомобиля.

«Распределив между собой роли в преступных действиях, злоумышленники с целью подавления сопротивления нанесли каждый не менее 10 ударов ногами по голове, телу и конечностям потерпевшего, а также один из них ножкой от табурета нанёс не менее двух ударов в область шеи потерпевшего. После чего его насильственно поместили в багажник автомобиля, принадлежащего одному из осуждённых, и направились на участок местности на территории Каменского района», — сообщили в областной прокуратуре.

На трассе мужчины увидели у обочины незнакомого водителя, который ремонтировал свой автомобиль. Друзья остановились, чтобы помочь ему. В это время их жертва выбралась из багажника через салон автомобиля, побежав в сторону леса. Злоумышленники догнали потерпевшего, избили и снова затащили в багажник авто. После этого они поехали в заранее условленное место, где избили мужчину сапёрной лопатой. От полученных травм он скончался на месте.

Вину в совершении преступлений обвиняемые признали частично. Свердловский областной суд назначил Алексею М. наказание в виде 17 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 2 года, Андрею И. — 16 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 2 года. Виновные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.