В Екатеринбурге осудили членов наркосиндиката, в который входили тагильчане

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор 19 членам банды наркоторговцев, распространявших запрещённые вещества на территории Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, а также Свердловской области, включая Нижний Тагил. За время своей деятельности они реализовали наркотики на сумму около 52 млн рублей.

Как сообщил АН «Между строк» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в числе осуждённых есть «не менее двух тагильчан». Он отметил также, что в состав преступной группы изначально входил 21 человек, из них пятеро женщин. Как пояснили агентству в суде, в отношении двоих участников группировки дела были выделены в отдельное производство.

Самое суровое наказание из осуждённых получил Акжол Бекболотов, который проведёт 15 лет в колонии строгого режима. Владимир Панфилов и Александр Харин получили по 13 лет колонии строгого режима, Оксана Шпакович осуждена на 10,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Руслан Абдивалиев приговорён к 12 годам колонии строгого режима. Самый маленький срок из членов банды получил Ринат Талофеев — 5 лет колонии строго режима. Рассмотрением этого дела суд занимался около двух лет.

Участники преступного сообщества организовали три интернет-площадки для продажи наркотиков. Кибермагазины обладали набором функций, позволяющих продемонстрировать покупателям различные наркотики с указанием цен, способов и номеров счетов для оплаты покупок, с возможностью выбора района, где удобно забрать товар.

Расследование деятельности банды началось в Нижнем Тагиле и продолжалось 13 месяцев, а после полиция провела задержания наркоторговцев по всему Уралу. При задержаниях правоохранители изъяли у них около 3 кг героина и синтетических наркотиков, что составляет более 10 000 разовых доз.