В Екатеринбурге орудует банда, которая по ночам грабит продовольственные магазины

В Екатеринбурге действует банда, которая по ночам грабит сетевые продовольственные магазины. Злоумышленники выламывают рольставни, проникают внутрь и выносят табачную и алкогольную продукцию. Как рассказал источник АН «Между строк», в столице Урала пострадало уже более 20 торговых точек. Одной из последний стала «Пятёрочка» на улице Старых Большевиков, 18. Её ограбили в ночь на 5 июня.

«За ночь могут ограбить сразу 3-4 магазина в разных районах города. В ночь на 5 июня пострадал магазин на Старых Большевиков, до этого вынесли продукты из магазина на улице Крестинского. Работают группой по 4-5 человек, все молодые, по 16-20 лет. Выносят сигареты и алкоголь крепкий, потом, скорее всего, продают по ларькам. Странно, что в екатеринбургских СМИ нет об этом информации», — рассказал собеседник редакции.

В отделении по связям со средствами массовой информации УМВД России по Екатеринбургу АН «Между строк» заявили, что по всем сообщениям о кражах из магазинов полицией проводится проверка.

«В случае наличия состава преступления возбуждаются уголовные дела. Полиция регулярно задерживает подозреваемых в данных преступлениях и привлекает к установленной законом ответственности», — прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что в 2021 году в Екатеринбурге также орудовала банда несовершеннолетних. Подростки грабили магазины «Пятёрочка», «Магнит», «Верный», «Кировский» и «Монетка». Причём забирали только сигареты. Ни деньги в кассе, ни другая продукция воров не интересовали.

Как прокомментировал это в 2021 году ЕАН член Общественного совета при УМВД России по Екатеринбургу Константин Сергеев, полиция регулярно раскрывает такие преступления, но суд, в силу несовершеннолетия задержанных, назначает им меры пресечения и наказания, не связанные с лишением свободы.