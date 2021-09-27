Происшествия

В Екатеринбурге обстреляли машину реанимации, которая везла пациента

27.09.2021 16:53
В Екатеринбурге обстреляли машину реанимации, которая везла пациента

В ночь с пятницы на субботу в Компрессорном районе Екатеринбурга обстреляли машину реанимации, пишет E1.ru.

Медики скорой помощи ехали с проблесковыми маячками — везли пациента с травмами в 36-ю больницу. Недалеко от медучреждения они услышали оглушающие звуки. Сначала врачи испугались, но подумали, что где-то поблизости запускают фейерверк, однако выстрелы повторились и они поняли, что целью для обстрела является сама скорая.

Источник издания сообщил, что уже около больницы медики обнаружили на автомобиле вмятины. Во время стрельбы они мельком видели какую-то машину, которая была припаркована у дороги. После выгрузки пациента бригада скорой помощи приехала в ближайший отдел полиции.

«В полиции сказали, что искать они никого не будут, потому что камер в месте происшествия не было. Сотрудники полиции по характеру повреждений определили, что это были резиновые пули и, скорее всего, кто-то просто хотел похулиганить. Медики попросили сотрудников проехать на место происшествия, но им ответили, что там уже всё равно никого нет и искать в данный момент никого не будут. И предложили написать заявление», рассказал собеседник издания.

По словам собеседника, медики поняли, что полиция не будет предпринимать никаких действий. Так как никто из бригады не пострадал, они поехали на следующий вызов.

Пресс-группа УМВД по Екатеринбургу сообщила, что обращение действительно было, однако в полиции назвали другую дату.

«27 сентября в ночное время в отдел полиции № 6 действительно обратились медики бригады скорой помощи. Они сообщили о повреждении двери служебного автомобиля в виде вмятины. Как было получено повреждение, обратившиеся пояснить не смогли. При этом подавать заявление по факту инцидента они отказались», сказали в полиции.

В пресс-службе скорой помощи Екатеринбурга информацию не подтвердили.

Фото: 
E1.ru
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