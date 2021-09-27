В Екатеринбурге обстреляли машину реанимации, которая везла пациента

В ночь с пятницы на субботу в Компрессорном районе Екатеринбурга обстреляли машину реанимации, пишет E1.ru.

Медики скорой помощи ехали с проблесковыми маячками — везли пациента с травмами в 36-ю больницу. Недалеко от медучреждения они услышали оглушающие звуки. Сначала врачи испугались, но подумали, что где-то поблизости запускают фейерверк, однако выстрелы повторились и они поняли, что целью для обстрела является сама скорая.

Источник издания сообщил, что уже около больницы медики обнаружили на автомобиле вмятины. Во время стрельбы они мельком видели какую-то машину, которая была припаркована у дороги. После выгрузки пациента бригада скорой помощи приехала в ближайший отдел полиции.

«В полиции сказали, что искать они никого не будут, потому что камер в месте происшествия не было. Сотрудники полиции по характеру повреждений определили, что это были резиновые пули и, скорее всего, кто-то просто хотел похулиганить. Медики попросили сотрудников проехать на место происшествия, но им ответили, что там уже всё равно никого нет и искать в данный момент никого не будут. И предложили написать заявление», — рассказал собеседник издания.

По словам собеседника, медики поняли, что полиция не будет предпринимать никаких действий. Так как никто из бригады не пострадал, они поехали на следующий вызов.

Пресс-группа УМВД по Екатеринбургу сообщила, что обращение действительно было, однако в полиции назвали другую дату.

«27 сентября в ночное время в отдел полиции № 6 действительно обратились медики бригады скорой помощи. Они сообщили о повреждении двери служебного автомобиля в виде вмятины. Как было получено повреждение, обратившиеся пояснить не смогли. При этом подавать заявление по факту инцидента они отказались», — сказали в полиции.

В пресс-службе скорой помощи Екатеринбурга информацию не подтвердили.