В Екатеринбурге обманывавшие пенсионеров мошенники получили реальные сроки

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга назначил сроки до пяти лет в колониях строгого и общего режима группе мошенников, которые по телефону вымогали у пенсионеров деньги, сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

По версии следствия, подсудимые с апреля по сентябрь 2018 года обманули девять человек в общей сложности на 747 тысяч рублей. Один из участников группы звонил старикам, говорил, что он работает в полиции, рассказывал, будто бы близкий родственник его собеседника сбил пешехода или совершил преступление с наркотиками, и предлагал решить проблему родственника за деньги.

Таким образом они получали от 2,5 до 300 тысяч рублей. Самому пожилому пострадавшему от подсудимых был 101 год, он отдал вымогателям 35 тысяч рублей, отметили в прокуратуре.

Суд признал вину подсудимых в восьми эпизодах мошенничества с причинением значительного ущерба потерпевшему и в одном эпизоде мошенничества с причинением крупного ущерба потерпевшему.