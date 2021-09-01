В Екатеринбурге ночью в садовых товариществах сгорели десять домов, погиб ребёнок

В Екатеринбурге ночью произошли пожары в трёх садовых товариществах, самый крупный зафиксирован в СНТ «Энергостроитель», где на площади в 1 тысячу квадратных метров сгорели восемь садовых домов и надворные постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 5:30 пожар был локализован, в 7:05 открытое горение ликвидировано. Сейчас проводится разбор и проливка сгоревших конструкций.

В СНТ «Железнодорожник» сгорел один дом и надворные постройки, погиб ребёнок. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, ещё два человека — мужчина и ребёнок — пострадали, они находятся в больнице. Следователи проводят проверку по данному факту.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, причиной пожара в этом саду могло стать замыкание электропроводки, перенагрев печи после мытья в бане или неосторожное обращение с печным оборудованием.

Ещё одно возгорание зафиксировано в 3:16 в СНТ «Хлебопродукты» на Сибирском тракте. На площади 100 квадратных метров сгорел садовый дом и надворные постройки. В 4:00 огонь локализован, в 4:57 открытое горение ликвидировано. Лишь в 8:33 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.