В Екатеринбурге ночью неизвестные обстреляли мужчину

Управление МВД Екатеринбурга проводит проверку по факту ночной стрельбы на улице Луначарского, сообщили Znak.com в отделении по связям со СМИ ведомства.

Ранее портал E1.Ru со ссылкой на очевидца происшествия сообщал, что всё произошло около магазина «Пивлавка».

«На входе в магазин просто налетели малолетки, расстреляли со спины из травмата и сбежали. Просто так, напали со спины», — сказал горожанин.

В магазине рассказали, что пострадавший купил напитки, расплатился и вышел. В торговой точке никакого конфликта с другими покупателями не было.

«Через пару минут мы услышали хлопки. Потом он спустился обратно в магазин, мы вызвали полицию и скорую», — рассказал сотрудник «Пивлавки».

По данным полиции, в результате инцидента мужчина получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась. Кроме того, он отказался писать заявление в полицию, сказав, что не имеет ни к кому претензий.