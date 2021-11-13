В Екатеринбурге неизвестный мужчина притворился пьяным, чтобы ограбить круглосуточный магазин (ВИДЕО)

В ночь на 6 ноября в Екатеринбурге неизвестный мужчина совершил ограбление круглосуточного магазина «Магнит» на улице Баумана. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Как видно на видеозаписи, мужчина подходит к кассе, а потом резко хватает кассира за шею и угрожает ему.

В это время к кассе подходит ещё один сотрудник магазина, после чего нажимает тревожную кнопку и пытается отвлечь грабителя до приезда ЧОП. В свою очередь кассир складывает товар в пакет, и мужчина, забрав выручку, покидает торговую точку.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил АН «Между строк» факт ограбления.

«Преступление, о котором идёт речь, произошло 6 ноября в 03:50 по местному времени. Как говорят в народе, губа у злоумышленника не дура. Его добычей стали 9 пачек сигарет Camel и Marlboro. "Беломорканал" и "Прима", видимо, у него не в почёте. А также чуть более 5 тысяч рублей наличкой. Увидев, что работники торговой точки нажали тревожную кнопку, любитель дармовщины в спешке ретировался, причинив магазину ущерб порядка 8 тысяч рублей. Он был одет в спортивную чёрную куртку с капюшоном, тёмные штаны и ботинки. Его лицо закрывала медицинская маска. Судя по разговору, нападавший был славянской национальности. Преступник явно готовился к нападению. Судя по видео с камер наблюдения в магазине, он имитировал нетрезвое состояние (шатающаяся, неуверенная походка), однако по видео с уличных видеокамер стало понятно, что он был трезв. Словом, ни дать ни взять, своего рода эльмашевский актёр», — пояснил представитель свердловского полицейского главка.

По данному факту отделом полиции № 14 УМВД по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Наказание по данной статье предусматривает до 7 лет лишения свободы.