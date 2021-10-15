Происшествия

​​​​​​​В Екатеринбурге неизвестные взорвали банкомат в магазине

15.10.2021 12:20
​​​​​​​В Екатеринбурге неизвестные взорвали банкомат в магазине

В посёлке Садовом в Екатеринбурге в здании на улице Сибирка, 28 в ночь на 15 октября взорвали банкомат, пишет E1.ru. 

Грабители зашли в магазин «Монетка», где находился банкомат, около трёх часов ночи. Нападение заняло всего минуту.

Сотрудники полиции после сообщения об инциденте прибыли на место происшествия, к зданию подъехали четыре «Газели» силовиков. Сейчас специалисты продолжают следственно-оперативные действия. В УМВД обещали прокомментировать инцидент в ближайшее время.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили информацию о взрыве банкомата.

«Пострадавших нет. Сумма ущерба уточняется. Банк содействует правоохранительным органам в проведении следственных мероприятий. Как показывает практика, все преступления против банка раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации», — считают в Сбербанке.

Фото: E1.ru / фрагмент фото
Copyright
Telegram mstrok.ru