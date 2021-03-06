В Екатеринбурге неизвестные пытались похитить журналиста

Полиция начала проверку после нападения на корреспондента издания Regnum Дмитрия Красноухова. Двое неизвестных мужчин попытались насильно вывести его на улицу из кафе и забрать телефон с ноутбуком.

Инцидент произошёл вечером 5 марта в кафе «Вилка-Ложка» на улице Ленина в Екатеринбурге. Двое мужчин подошли к сидящему за столом журналисту, показали что-то, похожее на удостоверение, представились полицейскими и насильно пытались вывести его на улицу. Ещё один участник, по словам Дмитрия, караулил неподалёку. При этом неизвестные называли его закладчиком и преступником.

«Я не растерялся, хотя ситуация экстравагантная, поднял шум. На мои крики сбежались сотрудники кафе. Из-за этого похитители ретировались. Я сразу сообщил о случившемся на работу и поехал в отдел полиции № 7, чтобы написать заявление», — пояснил Дмитрий в беседе с корреспондентом E1.ru.

Дмитрий считает, что нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью, хотя отметил, что старается быть объективным в материалах.