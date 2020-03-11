В Екатеринбурге неизвестные подожгли двухэтажный дом с жильцами

В Екатеринбурге неизвестные подожгли двухэтажный деревянный дом, в котором проживают около 30 человек, сообщает ТА «Ночные новости».

Пожар на улице 40 лет Октября произошёл накануне около полуночи: по словам жильцов, неизвестные вскрыли запертый чердак и подожгли стены, огонь начал быстро распространяться по деревянным конструкциям.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали из задымлённых помещений 12 детей и 15 взрослых. Огонь удалось быстро потушить, пожарные пролили все конструкции, однако на месте очага возгорания остался отчётливый запах бензина, утверждают жильцы двухэтажки. Теперь они собираются организовать круглосуточное дежурство.

«В доме кроме детей проживают ещё и инвалиды, один из них неходячий. Если бы пожар случился утром, когда все спят, могли бы быть жертвы», — рассказал один из жителей дома Евгений Хасанов.

Жители дома предполагают, что их пытаются запугать недобросовестные застройщики, которые собираются строить на этом месте новые высотки.