В Екатеринбурге неизвестные напали на девушку, следившую за камерой-треногой

В Екатеринбурге на 6-м километре дублёра Сибирского тракта неизвестные избили и ограбили девушку-оператора мобильного комплекса фотофиксации, пишет E1.ru.
Двое крупных мужчин проходили мимо камеры и повалили её на землю. Девушка, которая следила за техникой, вышла к ним навстречу и получила по лицу несколько ударов, затем мужчины стали бить оператора палками и пинали её по голове. Пострадавшей рассекли бровь и забрали у неё сотовый телефон, после этого нападавшие спокойно пошли дальше.
Другой оператор, узнав о происшествии, выследил и передал полиции обоих злоумышленников. Их задержали в магазине, где продают алкоголь. Раненой девушке оказали первую помощь медики. После этого она поехала писать заявления на побои и грабёж.
«Мы хотим предостеречь граждан от совершения подобных неправомерных действий, за которые предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная. Работа комплексов направлена на снижение аварийности и профилактику нарушений ПДД. Выставляются комплексы в аварийных местах только по предписанию автоинспекции. Комплекс, возле которого произошло ЧП, работал на дублёре Сибирского тракта возле пешеходного перехода. Не так давно в этом месте сбили пешехода. На участке вёлся контроль скорости, которая в городской черте установлена на уровне 60 километров в час. После нападения на оператора на место происшествия выезжали руководители ЦАФАП УГИБДД по Свердловской области», — подчеркнули в ГИБДД по Свердловской области.