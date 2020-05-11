В Екатеринбурге неизвестные напали на девушку, следившую за камерой-треногой

В Екатеринбурге на 6-м километре дублёра Сибирского тракта неизвестные избили и ограбили девушку-оператора мобильного комплекса фотофиксации, пишет E1.ru.

Двое крупных мужчин проходили мимо камеры и повалили её на землю. Девушка, которая следила за техникой, вышла к ним навстречу и получила по лицу несколько ударов, затем мужчины стали бить оператора палками и пинали её по голове. Пострадавшей рассекли бровь и забрали у неё сотовый телефон, после этого нападавшие спокойно пошли дальше.

Другой оператор, узнав о происшествии, выследил и передал полиции обоих злоумышленников. Их задержали в магазине, где продают алкоголь. Раненой девушке оказали первую помощь медики. После этого она поехала писать заявления на побои и грабёж.