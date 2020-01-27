В Екатеринбурге неадекватный мужчина разгромил и угнал такси

В отношении 26-летнего ранее судимого жителя Екатеринбурга, который подозревается в нападении на водителя такси и угоне его автомобиля, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабёж»), со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Екатеринбургу пишет Znak.com.

По данным полиции, информация о произошедшем поступила 26 января около 2:00. 33-летний таксист рассказал, что подвозил на своей Mazda 3 подвыпившего клиента и тот напал на него в районе улицы Мельникова на ВИЗе.

Потерпевший заявил, что его пассажир набросился на него и он вынужден был покинуть автомобиль. Неадекватный молодой человек вышел на улицу и принялся бросаться на авто, разбивая и заминая различные его элементы. Все попытки водителя урезонить хулигана приводили только к обратному — заводили его ещё сильнее. Закончилось всё тем, что буйный пассажир сел за руль и уехал на автомобиле в неизвестном направлении.

Получив ориентировку, сотрудники ГИБДД нашли угнанную машину в одном из дворов на улице Викулова. За рулём сидел тот же нетрезвый мужчина. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции № 9, где вскоре выяснили его личность. Молодому человеку 26 лет, ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас ему грозит до четырёх лет лишения свободы.