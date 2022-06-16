В Екатеринбурге назвали лауреатов Бажовской премии 

В Екатеринбурге подвели итоги XXIII Общенациональной литературной премии имени П. П. Бажова. В 2022 году её участниками стали более 3,5 тысячи авторов, география конкурса охватила все регионы России, также свои работы прислали русскоязычные авторы, живущие в других странах, сообщает портал «Культура Урала».

Лауреатами премии в этом году стали шесть авторов. В номинации «Проза» победил Владимир Голубев из Серпухова, в номинации «Поэзия» — Василий Струж из Волгограда, в номинации «Публицистика» премия вручена журналисту Александру Титкову из Ставропольского края за серию статей о коренных народах России. Лауреаты в этих номинациях получат по 750 тысяч рублей.

В номинации «Польза дела» премией отмечены председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман, Александр Федосов из Полевского и драматург, публицист, общественный деятель Александр Гриценко, автор проекта «Интернациональный союз писателей».

Литературная премия имени П. П. Бажова учреждена в 1999 году екатеринбургским отделением Союза писателей России и Фондом Тимофеева в знак уважения к памяти выдающегося писателя и публициста Павла Петровича Бажова. В разные годы лауреатами премии становились Владислав Крапивин, Юрий Казарин, Алексей Иванов, Игорь Сахновский, Алексей Сальников.