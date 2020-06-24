В Екатеринбурге настоятель храма записал видео с агитацией за поправки в Конституцию

В Екатеринбурге глава миссионерского отдела екатеринбургской епархии, настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы иерей Даниил Рябинин записал видео с агитацией за поправки в Конституцию, пишет Znak.com.

Запись опубликована на странице УК «Академический» в Instagram под заголовком «Жители Академического рассказывают». В коротком видео священник говорит о важности голосования по принятию поправок в Конституцию РФ и «зрелости нашего государства и общества», выделяет «социальный» блок поправок, связанный с индексацией пенсий, уравниванием МРОТ и прожиточного минимума.

«Особенно видится важным конституционное закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины. К сожалению, сегодня институт семьи подвержен многим нападкам, а здоровая и крепкая семья является основной и опорой государства», — сказал Даниил Рябинин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически оно будет идти в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля. Ключевая поправка, предложенная в общем пакете, позволит Путину снова баллотироваться на должность президента и быть у власти до 2036 года.