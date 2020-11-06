В Екатеринбурге направили в суд дело гражданина Таджикистана, задушившего 19-летнюю девушку

В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») в отношении 31-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого в убийстве 19-летней екатеринбурженки Яны Смирновой, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в конце февраля 2020 года обвиняемый и жертва находились в автомойке на улице Щорса. У них возник спор на почве ревности, мужчина сначала начал бить девушку в бедро, а затем стал душить её петлёй из подручных материалов. 19-летняя девушка умерла от удушья на месте. Позже обвиняемый вывез труп девушки из города на территорию Белоярского городского округа и выбросил тело на обочину, присыпав его грунтом и снегом.

Родственники девушки, потеряв с ней связь по телефону, забеспокоились и стали звонить обвиняемому, поскольку знали, что он является её знакомым. Однако мужчина сказал им, что отвёз девушку домой, а потом она собиралась уехать к друзьям в Башкирию. Родственники усомнились в словах обвиняемого, так как девушка не могла уехать в другой город, не взяв с собой документы и необходимое ей лекарство. Впоследствии обеспокоенные родные пропавшей обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

«В результате комплекса следственных и оперативных мероприятий данное особо тяжкое преступление было раскрыто. 16 марта 2020 года был задержан подозреваемый, которому судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Тело девушки удалось обнаружить 20 марта 2020 года в месте его сокрытия», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

На данный момент уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.