В Екатеринбурге накрыли склад с 10 тоннами поддельного алкоголя

В Екатеринбурге сотрудники полиции, Росгвардии и УФСБ изъяли большую партию контрафактного алкоголя в подпольном цехе на улице Космонавтов в районе Уралмаш, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

На месте правоохранители задержали 26 рабочих, все они оказались приезжими из ближнего зарубежья. При производстве фальсификата использовались две автоматические линии, с их помощью алкоголь разливали в стеклянные бутылки от 0,25 до 0,5 литра.

«Со склада фальсифицированной продукции изъяли около 10 тонн спиртосодержащей жидкости, а также более 165 тысяч стеклянных бутылок с этикетками водочной и коньячной продукции известных марок», — рассказали в Росгвардии.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.