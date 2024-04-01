В Екатеринбурге начался крупный пожар на «Уралмаше» 

На производственной площадке УЗТМ (одна из промзон на «Уралмаше») бушует крупный пожар. По предварительной информации, возгорание началось в цехе № 57, пишет Telegram-канал Shot. Информацию подтверждает источник АН «Между строк», знакомый с ситуацией. По словам информатора, на момент публикации огонь успел распространиться на площади 4,5 тысячи м², уничтожив 300 м² кровли сооружения. По сообщениям очевидцев, в момент начала пожара в цехе работали люди. В то же время представитель предприятия, на территории которого произошёл пожар, в беседе с журналистами Ura.ru заявил, что здание им не принадлежит.

На момент публикации угроза рядом стоящим цехам и строениям отсутствует, однако огонь потушить пока не удалось. На место ЧП прибыли как минимум 13 спецмашин пожарной техники.

Как сообщили E1.ru в ГУ МЧС России по Свердловской области, предварительно пострадавших в пожаре нет.