В Екатеринбурге на старте гонки столкнулись 13 машин (ВИДЕО)

10.02.2020 21:28
На Верх-Исетском пруду Екатеринбурга во время старта третьего этапа гонки Ural Winter Endurance столкнулись 13 автомобилей участников состязания.
Видеозапись места столкновения, сделанная с квадрокоптера, была опубликована на канале MotivEkt на YouTube.
По мнению одного из гонщиков Максима Ахтямова, массовое столкновение произошло из-за того, что на старте автомобили стояли слишком плотно.
«Все тачки — в говно. Очень жалко, но надо было нормальный старт давать», — написал в своём Instagram-аккаунте Ахтямов.