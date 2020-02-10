В Екатеринбурге на старте гонки столкнулись 13 машин (ВИДЕО)

На Верх-Исетском пруду Екатеринбурга во время старта третьего этапа гонки Ural Winter Endurance столкнулись 13 автомобилей участников состязания.

Видеозапись места столкновения, сделанная с квадрокоптера, была опубликована на канале MotivEkt на YouTube.

По мнению одного из гонщиков Максима Ахтямова, массовое столкновение произошло из-за того, что на старте автомобили стояли слишком плотно.