В Екатеринбурге на станции «Площадь 1905 года» девушка упала под вагон метро

В Екатеринбурге на станции «Площадь 1905 года» под вагон метро упала девушка. У неё закружилась голова, она оступилась, пишет E1.RU.

Очевидцы случившегося рассказывают, что сразу после происшествия в метро раздался продолжительный гудок, поезд резко затормозил. Навстречу вагону выбежал работник метрополитена, скомандовал, чтоб девушка не шевелилась и убежал за помощью. Минут через 10 поезд сделал штатную остановку, открыл двери и дальше поехал по маршруту.

«Сообщение о происшествии в метрополитене в отдел полиции поступило в 14:45 от наряда полиции, работавшего на своей станции. Стражи порядка проинформировали руководство, что на станции “Площадь 1905 года” женщина упала на пути перед остановившимся поездом. Ее личность представители МВД установили оперативно. Пострадавшая — молодая жительница Екатеринбурга по имени Анастасия, 1990 года рождения», — пояснил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Как сообщает полковник Горелых, по предварительным данным, у пострадавшей закружилась голова, она оступилась и упала с платформы. Девушка ударилась головой. Полиция вызвала скорую помощь. История не носит криминальный характер. Метро работает в штатном режиме.