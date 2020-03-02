В Екатеринбурге на проезжую часть рухнула стрела строительного крана

Днём 2 марта около 16:00 на стройке жилого комплекса iTower рядом с улицей Белинского в Екатеринбурге сломалась стрела строительного крана, сообщает E1.ru. По данным оперативных служб, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Стрела крана зависла над проезжей частью, повредив контактную линию троллейбусов. На место выезжали две единицы пожарно-спасательной техники, восемь человек личного состава, проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось.

«На площадке паркинга при производстве плановых ремонтных работ одним из субподрядчиков, который использовал маломобильный кран, порвался трос, в результате чего секция стрелы опустилась в сторону улицы Белинского. Пострадавших нет. На объекте находятся технические специалисты, которые производят оценку и ликвидацию последствий. Допустивший нарушения субподрядчик отстранён от работ. Последствия будут ликвидированы в течение двух часов», — заявили изданию в пресс-службе группы компаний «Атлас Девелопмент».

В настоящее время дорога возле крана перекрыта нарядами ГИБДД.