В Екатеринбурге на озере Малый Исток утонул подросток

Накануне в Екатеринбурге группа подростков ныряла на озере Малый Исток. После очередного прыжка в воду один из мальчишек не выплыл на поверхность, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

«Прибывшие на место спасатели и представители следственных органов незамедлительно приступили к поиску ребёнка. Менее чем через два часа тело нашли и подняли на берег. К сожалению, спасти его было уже невозможно», — рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Спасатели напомнили, что озеро Малый Исток не предназначено для купания. Об этом предупреждают аншлаги на берегу. Сейчас в Свердловской области безопасными признаны только два пляжа: на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске и пляж санатория «Гранатовая бухта» в Сысертском городском округе.