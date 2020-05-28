В Екатеринбурге на ходу сгорел автобус

В Екатеринбурге на улице Бисертской около часа ночи во время движения внезапно загорелся автобус, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 12 кв. м сгорел автобус ПАЗ. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.

В момент возгорания в салоне находились водитель и два пассажира — когда начался пожар, они успели выскочить из горящей машины. По информации МЧС, в результате пожара никто не пострадал.