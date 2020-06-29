В Екатеринбурге на голосовании по Конституции обнаружили два вида бюллетеней

В Екатеринбурге на голосовании по изменению Конституции используется два вида бюллетеней, со ссылкой на читателей пишет Znak.com.

На некоторых бюллетенях для голосования нет синей печати избирательной комиссии, поэтому люди посчитали, что такие бюллетени для опроса изготовлены с нарушениями. Однако в пресс-службе избиркома Свердловской области объяснили, что на втором типе бюллетеней есть печать — это чёрный квадрат в правом верхнем углу, который используется на бюллетенях, изготовленных для КОИБ.

«Это предусмотрено инструкцией, иначе бюллетень не читается. Так что данный бюллетень оформлен по всем правилам», — добавили в избиркоме.

Всего в Свердловской области КОИБы используются на 382 участках, 220 из них — в Екатеринбурге.

При этом избиратели кладут бюллетени для КОИБ в обычные ящики для голосования, так как по решению Центризбиркома комплексы обработки избирательных бюллетеней будут работать на участках для голосования по закону о поправках к Конституции только 1 июля. 1 июля после 20:00, когда закроются УИКи, члены избирательных комиссий вскроют сейф-пакеты, где неделю хранятся бюллетени, и пропустят их через КОИБ.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции началось с 25 июня и продлится 1 июля.