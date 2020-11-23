В Екатеринбурге на довыборах в гордуму победу одержали единороссы

Накануне в столице Среднего Урала прошли довыборы в гордуму. Жители Верх-Исетского и Ленинского районов решали, кто заменит двух депутатов городской думы: умершую Елену Дерягину и осуждённого Олега Кагилева. Победу одержали кандидаты от «Единой России» Антон Швалёв и Виталий Чачин, сообщает портал Е1.ru.

По данным на 23:00, в округе № 3 Антон Швалёв победил с перевесом примерно в 400 голосов, набрав около 29%. Антон Швалёв уже работал в действующем созыве гордумы. Он избрался в неё в 2018 году от партии «Справедливая Россия», но сдал мандат, чтобы работать в органах власти в Омске, где губернатором стал бывший глава свердловского отделения «Справедливой России» Александр Бурков. Однако там карьера Швалёва не сложилась, пишет Znak.com.

В округе № 9 победил бизнесмен Виталий Чачин. По данным издания, он набрал около 40% голосов.

Основной день голосования проходил при низкой явке и сопровождался несколькими скандалами. Так, нескольких мужчин уличили в том, что они скупали голоса избирателей, один из них успел брызнуть из баллончика в одного из местных жителей. А в пятницу депутат от партии «Яблоко» Владислав Постников написал в Следственный комитет заявление о скупке голосов избирателей кандидатами партий «Единая Россия» и КПРФ. Руководство свердловских отделений обеих партий отрицает, что скупщики имеют отношение к партиям.