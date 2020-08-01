В Екатеринбурге на акциях в поддержку жителей Хабаровска задержали двоих человек

В Екатеринбурге и других городах России 1 августа прошли акции в поддержку жителей Хабаровска, которые уже 22 дня подряд выходят на митинги против ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На момент написания заметки полиция задержала двоих свердловчан.

Как пишет «ОВД-инфо», в уральской столице акции прошли на нескольких площадках. Один из задержанных припарковал автомобиль со стикером в поддержку хабаровчан у здания мэрии на площади 1905 года, а второй вышел с одиночным пикетом к Театру драмы. «МБХ Медиа» сообщает, что в момент задержания активист был с собакой. Сейчас он находится в автозаке. Собака задержанного осталась на улице. По данным Е1.ru, её забрали другие участники акции.

Напомним, стихийные митинги и шествия в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств 15-летней давности Сергея Фургала и против назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва проходят с 11 июля, также протестующие требуют отставки президента Владимира Путина.