В Екатеринбурге мужчину раздавило упавшим лифтом

В Екатеринбурге во время плановых ремонтных работ по замене лифтового оборудования погиб рабочий. Мужчину раздавило упавшим лифтом. Инцидент произошёл днём 9 августа.

Как сообщает Е1.ru, мужчина выполнял работы в шахте, в это время у лифта оборвался трос. 33-летний рабочий погиб на месте.