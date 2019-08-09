В Екатеринбурге мужчину раздавило упавшим лифтом

09.08.2019 19:19
В Екатеринбурге во время плановых ремонтных работ по замене лифтового оборудования погиб рабочий. Мужчину раздавило упавшим лифтом. Инцидент произошёл днём 9 августа.
Как сообщает Е1.ru, мужчина выполнял работы в шахте, в это время у лифта оборвался трос. 33-летний рабочий погиб на месте.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и производственной безопасности при проведении таких работ. В том числе мы проверим периодичность технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов лифтового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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URA.ru