В Екатеринбурге мужчину, до смерти забившего спавшего на лавочке старика, осудили на 12 лет колонии

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам колонии строгого режима 22-летнего Александра Мишина, до смерти избившего пожилого мужчину в парке, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Преступление произошло 23 сентября 2018 года. По версии следствия, Мишин увидел спящего на скамейке 60-тилетнего мужчину в парковой зоне на улице Пехотинцев. Подсудимый подошёл к нему и сделал замечание за нахождение в парке «в эстетически неприличном виде».

«После отказа потерпевшего покинуть парковую зону Александр Мишин стал наносить удары руками и ногами по лицу и туловищу потерпевшего», — сообщают в прокуратуре.

После этого Мишин взял деревянную палку и, несмотря на попытки мужчины скрыться, продолжил избиение. От полученных травм потерпевший скончался на месте: у него были сломаны нос, нижняя челюсть и грудина и случились разрывы сердца.

Мишин признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

«Вину в совершении преступления Мишин не признал, утверждал, что не имеет никакого отношения к совершённому в отношении потерпевшего преступлению и просто в указанный период времени проходил мимо. Вместе с тем государственное обвинение предоставило неопровержимые доказательства вины Александра Мишина», — заявили в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу не вступил.