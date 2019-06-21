В Екатеринбурге мужчину арестовали на трое суток за звонок юристу по Skype из отдела полиции

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд назначил трое суток ареста жителю Ревды Сергею Лобушкину по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции) за то, что он после задержания полицейскими попытался связаться по Skype со своим юристом, сообщил в чате «Протестный Екатеринбург» в Telegram защитник Лобушкина Анатолий Свечников.

По его словам, мужчина попал в отделение после того, как его задержали 16 июня у здания администрации Екатеринбурга, где он стоял с плакатом «Долой Путина». После задержания Лобушкина отвезли в отдел полиции № 9, однако никакого нарушения закона в пикете они не нашли. 18 июня через участкового в Ревде Лобушкину вручили повестку в отдел полиции № 9 Екатеринбурга на собеседование. Сергей приехал в полицию и в отделении включил на телефоне приложение Skype, чтобы пообщаться с юристом. Полицейские, по словам Свечникова, попытались заставить Лобушкина выключить телефон, так как, по их мнению, он совершал запрещённые действия — осуществлял видеосъёмку. После этого мужчина вышел на улицу и предложил полицейским ответить на вопросы юриста по Skype там, но его задержали за неповиновение полиции и оставили в отделении до 19 июня.

«Телефоны изъяли, арестованный заявил, что их взломали и часть информации, аудио с задержанием например, удалили. Руку заломили, но избиения не было. В суде ему стало плохо от застуженных почек…» — рассказал Свечников.

Заседание суда состоялось на следующий день, 20 июня. По словам Свечникова, судья Никитина дала защите Лобушкина 15 минут на то, чтобы ознакомиться с материалами дела, а все остальные ходатайства отклонила. В результате мужчина получил трое суток административного ареста.