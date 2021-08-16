В Екатеринбурге мужчина залез в окно к бывшей и зарезал соперника

В Екатеринбурге будут судить 28-летнего мужчину, который из ревности убил соперника, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Преступление произошло в мае на улице Зои Космодемьянской.

«В ночное время уроженец Молдавии приехал к дому, через окно проник в комнату, где спали девушка и парень, и нанёс молодому человеку не менее 14 ударов ножом в область шеи, туловища и конечностей. Потерпевший скончался на месте», — рассказали в прокуратуре.

Следователи свердловского СУ СКР выяснили, что обвиняемый четыре года прожил с этой девушкой, а после расставания она нашла другого. Взревновавший мужчина решил купить штык-нож и убить соперника.

«Сыщикам уголовного розыска он рассказал о том, как сильно любит даму, которая ушла к другому. К тяжкому преступлению он готовился неделю. С этой целью в оружейном магазине приобрёл огромный нож, как у главного героя фильма "Рэмбо"», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По информации МВД, первые удары ножом угодили не в сердце, поэтому соперник сначала смог дать отпор, но вскоре скончался из-за тяжёлых ран.

«К удивлению сыщиков, дама сердца даже не проснулась в момент совершения убийства. Её разбудил сам нападавший, который тут же потребовал, чтобы та быстро собиралась и следовала за ним. Пара ретировалась в одну из квартир посёлка Мичуринского в надежде там "залечь на дно". Однако женщина на следующий день стала говорить кавалеру, что не сможет жить с ним после случившегося, и убедила его добровольно рассказать в полиции о ЧП, что тот покорно и сделал», — добавил Валерий Горелых.

Ревнивец явился в отдел полиции на следующее утро. Уголовное дело направили в суд Чкаловского района. Мужчину будут судить по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ), ему грозит до 15 лет лишения свободы.