В Екатеринбурге мужчина выстрелил в ребёнка из пневматического пистолета из-за мата

В Екатеринбурге на Старой Сортировке мужчина выстрелил в 12-летнего мальчика из пневматического пистолета. Пуля попала ребёнку в ногу. Ему потребовалась помощь хирургов.

Как пишет Е1.ru, ЧП произошло ещё 30 августа. По словам мамы пострадавшего мальчика Валентины, мужчина сначала расстреливал детей во дворе бумажными пулями, а потом перешёл на железные. Причиной агрессивного поведения, предположительно, стало то, что подростки громко себя вели и матерились.

«Он кричал: “Ещё раз мат услышу, буду стрелять”. Сын решил, наверное, проверить, сказал “бляха-муха”. Он прокричал: “Кто это сказал?” Кто-то тыкнул на сына, и он выстрелил железной пулькой из пневмата», — рассказала женщина.

Мама отвезла ребёнка в больницу, где пульку вытащили под местным наркозом и наложили швы. Сейчас её сын чувствует себя лучше. В тот же день семья обратилась с заявлением в полицию.

«Сообщение поступило 30 августа 2020 года в ОП № 10 УМВД России по Екатеринбургу. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по её итогам будет принято обоснованное решение», — прокомментировали произошедшее в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

По словам Валентины, после случившегося её сын не выходит из дома, потому что боится ребят во дворе — агрессивный сосед устроил травлю ребёнка «с помощью асоциальных подростков». Стрелявшему около 50 лет, он арендует помещение в их же доме и занимается бизнесом.