В Екатеринбурге муж приковал жену к батарее ради выпивки

Житель района Эльмаш в Екатеринбурге приковал собственную 27-летнюю жену к батарее, чтобы она не мешала ему употреблять алкогольные напитки. Женщину спасли сотрудники службы «Сова» в минувшие выходные. Выяснилось, что мужчина продержал жену прикованной целый день и периодически бил пленницу.

«В процессе распития спиртных напитков, два нетрезвых гражданина приковали 27-летнюю женщину наручниками к батарее. Один из задержанных пояснил: “Чтоб не мешалась”. Судя по старым следам на руках жертвы, такие издевательства женщине приходится выносить не впервые. Пленница сумела сообщить о своей беде в полицию. В дежурной части оперативно отреагировали на заявление, отправив по адресу наряд полиции», — рассказали спасатели.

Известно, что в настоящее время 44-летний мужчина задержан.

Агентство новостей «Между строк».