В Екатеринбурге мошенники обманывали пенсионеров, прося их выкупить вино на таможне

В Екатеринбурге сыщики уголовного розыска задержали двух граждан Ставропольского края, которые подозреваются в серии хищений обманным путём личных сбережений пожилых людей, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, злоумышленники действовали под видом уроженцев Молдавии. На улице подходили к бабушкам и слёзно просили оказать финансовую помощь — якобы у них таможня задержала фуры с вином. По их легенде, чтобы машины пропустили, необходимо было заплатить крупную сумму в виде налога. Своими деньгами, которые у них имелись, они воспользоваться не могли, так как «таможня их уже зафиксировала». Мошенники обещали пенсионерам, что за эту услугу банк быстро перечислит им на счёт на 50 тысяч больше, чем они временно одолжат, а требовался 1 миллион рублей или иная крупная сумма.

Для убедительности мужчины заворачивали свои деньги в небольшую тряпку и передавали их старикам. Те, в свою очередь, в надежде на солидную прибыль соглашались помочь неизвестным, а спустя несколько часов понимали, что стали жертвами аферистов.