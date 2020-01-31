В Екатеринбурге мошенница украла у ветерана Великой Отечественной войны полмиллиона рублей

В Екатеринбурге женщина, притворившись соцработником, похитила у ветерана Великой Отечественной войны полмиллиона рублей и документы, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Ura.ru. Инцидент произошёл в квартире на улице Титова.

«Преступница пришла к пожилой женщине, представилась соцработником. Хитростью выяснила, где хранятся деньги. Пользуясь тем, что женщина отвлеклась, похитила пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана, сберкнижку и 500 тысяч рублей. Со слов пострадавшей, преступнице 30–40 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы тёмные», — сообщил источник.

В УМВД по Екатеринбургу подтвердили факт происшествия.