В Екатеринбурге мошенница украла у ветерана Великой Отечественной войны полмиллиона рублей

В Екатеринбурге женщина, притворившись соцработником, похитила у ветерана Великой Отечественной войны полмиллиона рублей и документы, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Ura.ru. Инцидент произошёл в квартире на улице Титова.
«Преступница пришла к пожилой женщине, представилась соцработником. Хитростью выяснила, где хранятся деньги. Пользуясь тем, что женщина отвлеклась, похитила пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана, сберкнижку и 500 тысяч рублей. Со слов пострадавшей, преступнице 30–40 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы тёмные», — сообщил источник.
В УМВД по Екатеринбургу подтвердили факт происшествия.
«По данному факту следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по статье "Кража с проникновением в жилище". Сотрудники ОВД проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства городского УМВД. Полиция Екатеринбурга просит граждан быть бдительными и не впускать в дом незнакомцев, а детей просим разговаривать с их престарелыми родителями и в случае прихода незнакомцев звонить детям и сообщать о случайном визите», — сообщила начальник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Каргаполова.