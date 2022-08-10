В Екатеринбурге многодетная мать пыталась продать нелюбимого сына через соцсети 

Жительница Екатеринбурга хотела продать своего 7-летнего сына за 300 тысяч рублей, чтобы погасить долги. Мать нашла покупателей в одной из соцсетей и договорилась передать им ребёнка в торговом центре. Однако сделка сорвалась, так как в дело вмешались сначала волонтёры организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива», а затем сотрудники полиции.

Как рассказали в СК по Свердловской области, в конце июля 2022 года 36-летняя мать троих детей из Екатеринбурга выложила объявление о продаже сына в социальных сетях. Волонтёры проекта по борьбе с рабством вступили с ней в переписку якобы с целью совершения покупки. Женщина объяснила свой поступок тем, что второй муж не любит её сына от первого брака. Супруги не придумали ничего лучше, чем продать «ненужного» ребёнка за 300 тысяч рублей и тем самым рассчитаться с долгами. Женщина заявляла подставным покупателям в переписке, что мальчик сам ждёт, когда его заберут в новую семью.

Накануне волонтёры проекта «Альтернатива» вместе с отделом по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Свердловской области выехали на место сделки. Мать получила 300 тысяч рублей, спокойно отдав сына незнакомому человеку, и сразу после этого была задержана сотрудниками полиции.

Женщина созналась в преступлении. Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области временно неработающей 36-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля в отношении несовершеннолетнего). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

«В результате мероприятий, проведённых сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области, 9 августа 2022 года в одном из екатеринбургских торговых центров подозреваемой была передана часть ранее оговорённой денежной суммы, после чего женщину задержали с поличным непосредственно после получения указанных денег. Со слов задержанной, она пошла на преступление в связи со своим тяжёлым материальным положением, хотя верится в эту версию с трудом, так как её супруг сообщил оперуполномоченным о среднем ежемесячном доходе в размере 120 тысяч рублей, семья проживала в двухкомнатной квартире и строила свой дом. Поэтому возможны и другие мотивы случившегося. В семье, кроме этого мальчика, есть ещё двое детей: младшая дочь и старший сын. В роли покупателя ребёнка выступила жительница Москвы, которая представила предоплату. Чтобы эта продажа состоялась, покупателю и продавцу пришлось переписываться порядка трёх недель в социальных сетях. Ранее задержанная к уголовной ответственности не привлекалась, но с правоохранительной системой России познакомиться успела: в отношении неё возбуждалось административное делопроизводство за незаконную торговлю этиловым спиртом. Глава семьи якобы не знал о криминальной “сделке” своей супруги», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полковник Горелых также уточнил, что сейчас мальчик находится в больнице. После прохождения обследований будет решаться вопрос о его дальнейшем месте жительства.